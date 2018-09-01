1 Eylül 2018 Cumartesi

Galatasaray'ın 8 Yıllık Forvet Rotasyonu


⇉2018/19 Eren ⇉2017/18 Eren, Gomis ⇉2016/17 Eren, Podolski ⇉2015/16 Burak, Podolski, Umut ⇉2014/15 Burak, Pandev, Bulut ⇉2013/14 Burak, Drogba, Umut ⇉2012/13 Umut, Elmander, Burak, Sercan ⇉2011/12 Baros, Sercan, Elmander
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