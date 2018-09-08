8 Eylül 2018 Cumartesi

Muhteşem İkili


Geçmişin efsaneleri bugünün yıldızlarıyla oynasaydı ortaya çok acayip ikililer çıkabilirmiş. En tehlikeli 2’li hangisi olurdu?

 Bence Messi-Ronaldo acayip bir ikili olurdu..Sezonda ikisi 100 gol civarı rahat atarlardı.
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