19 Eylül 2018 Çarşamba

Bir Hayalin Peşinde


Hedef olabilmesi için önce insanların hayal etmesi gerekir. Şu an dünya büyüklüğünde hayalim var. Hep içimde ‘neden olmasın?’ var."
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