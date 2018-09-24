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Feghouli Sorunu Çözülmeli
Maç öncesi Belhanda ve Donk'un 11'de olmasından çok Feghouli'nin 18'de olmamasına şaşırdım...Terim büyük teknik adam...Müthiş CL tecrübesi olan,takımın en çok kazananı (4M E ) ve henüz 28 yaşında iken bu sorunu çözmek onun işi elbette.
Feghouli için transfer dönemi 13M E teklif geldiği ve gitmediği için (Gitmemekte kendine göre çok haklı, bu yaşta Katar'da ne işi var? CL oynama isteği vb) kadroya alınmadığı söyleniyor.Herkes karnından konuştuğu için tam gerçeği bilmiyoruz. Artık transfer dönemi bitti ! Faydalan
Feghouli'nin 18'e giremeyecek kadar hazır olmadığını ya da yetersiz olduğunu düşünmek anlamsız.Bu direkt sen CL için gitmedin bende seni CL'de kadroya almıyorum cezası gibi bir hareket..Bu lüksümüz olmadığını düşünüyorum.
Bu kadro içinde hücum anlamında en kreatif,en yere sağlam basan, en yaratıcı oyuncu bence Feghouli... + Belhanda kadar gamsız değil, sahada varlığı ile fark yaratacak oyuncu. İyi kamp yemiş Feghouli'den faydalanmamak çok anlamsız bana göre.
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