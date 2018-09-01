1 Eylül 2018 Cumartesi

Terim Devler Arenasına Geri Döndü


Fatih Terim: "Grubumuz Galatasaray ve Türk futbolu için hayırlı olsun. Şampiyonlar Ligi'nde her takım bizim için çok ciddi. Bizim grup daha dengeli dağılmış görünüyor."
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