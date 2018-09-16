16 Eylül 2018 Pazar

CR7 400.Gol


Cristiano Ronaldo'nun Sassuolo ağlarına yolladığı ikinci gol, profesyonel kariyerinin 400. lig golü oldu. 

311 Real Madrid
84 Manchester United
3 Sporting
2 Juventus
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