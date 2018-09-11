11 Eylül 2018 Salı

Milli Takım Geri Döndü


Yıllar sonra Milli takım gol atınca sevindik...Bu jenerasyon kaliteli ve düzgün futbolculardan oluşuyor...Adamsın,adamız,adam tayfası ( Arda-Burak-Selçuk-Emre-Volkan-Caner ) Gitsin nargile kafede seri köz istesin.
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