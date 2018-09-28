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EURO 2024 Almanya'da
5 gün önce yazmıştım...EURO 2024 aday ülkeler Türkiye ve Almanya,bunu bilmek için Lineker olmaya gerek yok Almanya kazanır demiştim. Sonuç benim için sürpriz olmadı..Sen adaylık sürecini ''Onlar düzenledi bu kez bize verin '' üzerine kurarsan sonuçta böyle yaya kalırsın
Biz inşaat ekonomisine ve stad yapmanın gelişmişlik olduğuna inanmanın hatasını çekenler tarafından yönetiliyoruz maalesef.Stad ve yol,köprü yapmakla olmuyor bu işler. Siyaseten,ekonomik olarak,spor kültürü olarak Almanya'dan güçlü olmayı geç yakın olduğumuz düşünen çay koysun
UEFA raporu belli İstanbul ve Antalya dışındaki şehirlerde konaklama ciddi sıkıntılı ve eksik...Ulaşım,içki reklamı vb konularda hele ülke önümüzdeki 4-5 yıl ekonomik anlamda krizde iken çözümü kolay değil rakip Almanya'da bu sorunlar yok üstelik
Unutmadan herkes et kesen Nusret'e sallıyor ancak sen bu tarz bir organizasyon filmi için marka olmuş başka ismin yoksa kabahat Nusret'in değil...
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