skip to main |
skip to sidebar
Galatasaray'da Transfer Beceriksizliği
Gerçekten bu kadar beceriksizler mi yoksa plan 3 haftadır kamuoyunu son güne kadar oyalayıp forvet almamak mıydı acaba? Gomis Ocak ayında kiralık olarak geri dönerse şaşırmayacağım
Geçen sene orta saha Rodrigues dışında skorer değildi takımı resmen Rodrigues ve Gomis taşıdı diyebiliriz.Bu sezon forvet alınmasa dahi ülke standardının çok üstünde orta saha var.Rodrigues-Fernando-Emre-Belhanda-Onyekuru-Feghouli-Ndiaye...(Donk-Selçuk ve gençlere sıra gelmedi)
Gomis ayarında forvet alınsa CL de 3-4 galibiyet ve üst tur direkt 25 milyon euro civarı para demekti...Bu saatten sonra başarı Terim'e , başarısızlık yönetime yazar..Unutmayın taraftarın istemediği hiç bir yönetim kalamadı koltuğunda...Giderler !
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder