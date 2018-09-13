13 Eylül 2018 Perşembe

Sneijder'in Sıradışı Forması


Wesley Sneijder’in 15 yıl boyunca milli takımda giydiği formaları, tek bir forma haline getirildi. Sonuç bu .
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