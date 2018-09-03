3 Eylül 2018 Pazartesi

UEFA CL D Grubu


Oynanmadan, maç kazanmadan elbette gruptan çıkılmıyor ama olabilecek en iyi kurayı çektik diyebilirim.
1,2 ve 3. torbalardan gelme ihtimali olan diğer takımlara bakınca lokum değil Bal+börek+lokum gibi grup resmen.
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