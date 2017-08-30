Yıllar Sonra Sağ Bek Geldi...

Ben bir ara umudumu tamamen kaybetmiş ve Sabri gerçeği ile yüzleşmiştim...Teknik adam ve futbolcu olarak kimler geldi geçti Sabri değişmiyordu...İyi oynadığı maçlar oldu ama genel anlamda Galatasaray seviyesi için kabul edilmeyecek bir futbolcuydu benim için...Hele son yıllar vasat maçlarda sırıtmasa da Derbi ve Avrupa kupası maçlarında büyük hatalar yapıyordu..
Neyse geçmiş geçmişte kaldı...Yıllar sonra nihayet hem savunma hem de hücum anlamında iyi bir sağ bek transfer ettik...Keyfini çıkaralım.
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