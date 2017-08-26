26 Ağustos 2017 Cumartesi

Dayı & Yeğen


Bana artık en kötüsünü öğret dayı, bana en acımasızını öğret, bu ligi mahvetmek için ne gerekiyorsa onu öğret bana...
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