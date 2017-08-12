12 Ağustos 2017 Cumartesi

Ronaldo'nun Son Bir Yılı


🏆 UCL 🏆 Euros 🏆 UEFA best player 🏆 Ballon d'Or 🏆 CWC 🏆 FIFA best player 🏆 La Liga 🏆 UCL 🏆 Super Cup
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