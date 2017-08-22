22 Ağustos 2017 Salı

Eski Günler Geri Geliyor


Ali Ece: "Diğer takımları bekleyen en büyük tehlike Galatasaray futbolcusuyla taraftarı kenetleniyor."
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