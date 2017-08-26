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SAÇ Bu Kez Karizma Çizdi
"Tudor'u dövdüler, aslan gibi kaldı orada. Delikanlı adammış. Aykut Kocaman korkaktır.
"Büyük takımı hocası kaçmaz. Büyük takım hocası Vardar maçından sonra 'transfer' demez."
"Alex çok büyük topçuymuş. Aykut Kocaman'a rağmen 28 gol atmış."
"Fenerbahçe artık Aziz Yıldırım vizyonuyla yönetilemez. Bu dar kalıplara sığamaz. İstifa edin, bırakın gidin. Zorlamayın."
"Geldiğin nokta üç kere kovduğun kardeşin ile son derece vasat bir teknik direktör olan Aykut Kocaman'ı geri getirmek."
"Fenerbahçe, vasata teslim edilemez. Fenerbahçeme de vasatı yakıştıramıyorum."
"Aziz Yıldırım zihniyeti artık vasattır. Aykut Kocaman, vasat altı bir teknik direktördür."
"Vardar ya bu Vardar! UEFA'da 255. sırada. Acun Medya çıksa bu Fenerbahçe kadar kötü oynamazdı
Üst üste 5 pas yapamayan bu Vardar'dan 'oley' yedin. Utan, yerin dibine gir sen nasıl Fenerbahçelisin Aykut Kocaman?
"Fenerbahçelisin Aykut Kocaman. Ozan Tufan'ın kaptan olduğu Fenerbahçe'yi kim ne yapsın ya?
"Bu fiyasko. Bu kepazelik. Savaş alanından ka-ça-maz-sın. Çıkıp 'söyleyecek söz yok, istifa ediyorum' diyeceksin
Beğenmediğiniz Advocaat bu Ozan Tufan, Josef, Mehmet Topal'la kimleri yendi geçen sezon. Manchester United'ı, Feyenoord'u yendi
Sen nasıl Fenerlisin Aykut Kocaman? Utancından yerin dibine girmen ve basın toplantısında istifa etmen lazım."
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