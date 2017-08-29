29 Ağustos 2017 Salı

Ortam Şıkır Şıkır


Güzel futbol olunca taraftar tribüne geliyor bu kadar basit...Şimdilik bu güzel fotoğrafı bloga bırakmış olayım. İlk 3 haftayı değerlendiren bir yazı yazacağım Milli takım arasında...
Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
Etiketler: ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 