Emre Mor Celta Vigo'da

B.Dortmund'a transfer olduğunda doğru takım doğru teknik adam iyi lig demiştik...Ama mental sorunlar nedeni ile istikrar sağlayamadı...Yeteneğinden şüphe eden yok zaten...
Adı bu dönem İnter,Fenerbahçe vb takımlarla anıldıktan sonra La Liga'dan Celta Vigo'ya gitti...Doğru bir lig yine ama doğru takım mı emin değilim...Futbol stili gereği İtalya ligi yerine İspanya ligi ona çok daha uygun...Çok özel bir yetenek ve Türk Milli takımında oynuyor...Başarılar dilerim bekleyip görelim.
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