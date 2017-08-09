9 Ağustos 2017 Çarşamba

Dünyanın En Anlamsız Barajı


Valbuena ve Stoch...Üst üste koysan 1,5 metre olan adamlar baraj kurmuş...Konu kilit.
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