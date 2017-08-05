Badou Ndiaye Galatasaray'da

Galatasaray'ın 4 yıllık sözleşme imzaladığı Papa Alioune 'Badou' Ndiaye 27 Ekim 1990'da Senegal'in Dakar kentinde dünyaya geldi. Diamalaye’de büyüyen Senegalli oyuncu kariyerine Diambars FC Futbol Akademisi'nde başladı.
Eğitim için futbolun tutkusunu kullanma projesi kapsamında kurulan akademi, 2009'da profesyonel takım unvanını alırken Ndiaye de takımıyla beraber profesyonel oldu. 1 Ocak 2012'ye kadar ülkesinde top koşturan Senegalli, Norveç'e Bodo Glimt'e kiralık olarak transfer oldu. Kiralık döneminin ardından Norveç ekibi Ndiaye’nin bonservisini aldı. Senegalli futbolcu 2013'te büyük çıkış yakaladı; takımını birinci lige taşıyan isimlerin başında gelirken ligin de en iyi oyuncusu seçildi.
Norveç'te iki sene daha kalan Ndiaye takımının formasıyla 114 maça çıkarken 31 gol, 19 asist kaydetti. Senegalli oyuncunun Türkiye macerası ise 2015 Ağustos'ta başladı. Osmanlıspor'a transfer olan Ndiaye, Süper Lig'de ilk senesinde 30'u ilk 11 olmak üzere 33 maça çıkarken 11 gol ve 4 asistlik performansıyla dikkat çekti. Geride kalan sezonda da Ankara ekibinin formasını giyen Badou 42 maçta 7 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu.
Papa Alioune 'Badou' Ndiaye'ye sarı-kırmızı forma altında nice başarılar ve Galatasaray Ailesi'ne hoş geldin dileriz...
Galatasaray Spor Kulübü resmi internet sitesinden alıntıdır.
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