12 Ağustos 2017 Cumartesi

Sneijder & Balotelli


Kesişen yollar...İnter sonrası bu kez Nice'te birlikte oynayacaklar.
Ortayı Yapan zaman:
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