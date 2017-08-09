9 Ağustos 2017 Çarşamba

Ayrılıklar da Sevdaya Dahil...


Bu konuda biraz yazmak gerek, şimdilik buraya fotoğrafları bırakalım.


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