Fernando Reges Galatasaray'da

25 Temmuz 1987 doğumlu olan Fernando, futbola başladığı Brezilya Serie C takımlarından Vila Nova'nın formasını giyerken Portekiz ekibi Porto tarafından keşfedildi. Haziran 2007'de Porto ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Brezilyalı futbolcu ilk sezonunu bir başka Portekiz ekibi C.F. Estrela da Amadora'da kiralık olarak geçirdi.
Kontratının ikinci sezonunda ise Porto'ya geri dönen Fernando, kısa süre içinde A Takım'da formayı kaptı ve Portekiz ekibinin değişilmez isimlerinden oldu. Kariyerinin en iyi sezonlarından birini 2010-2011 sezonunda yaşayan Brezilyalı orta saha, o sezon takımının UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmasında da önemli rol oynadı.
Porto kariyerinde UEFA Avrupa Ligi zaferinin yanı sıra hepsi üst üste olmak üzere toplamda 4 Portekiz Ligi şampiyonluğu yaşayan ve 12 kupa kazanan Fernando, 2014 yılı Haziran ayında yaklaşık 15 milyon Euro bonservis bedeli ile İngiliz ekibi Manchester City'ye transfer oldu.
3 sezon geçirdiği Manchester City'de toplamda 101 resmi maçta ter döken ve 1 İngiltere Lig Kupası zaferi gören Fernando, 2017-2018 sezonunun başında takımımıza geldi. Milli Takım kariyerinde Brezilya 20 Yaş Altı Milli Takımı'nın formasını giyen orta saha oyuncusu, 2014 yılında Portekiz vatandaşı olup Portekiz Milli Takımı'nda forma giymek için başvursa da bu talebi FIFA tarafından kabul görmedi.
Fernando'ya hoş geldin diyor; sarı-kırmızılı forma altında nice başarılar diliyoruz.
Galatasaray resmi internet sitesinden alıntıdır..
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