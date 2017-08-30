30 Ağustos 2017 Çarşamba

Gökdeniz Atmaya Devam Ediyor...


Sene oldu 2017 Gökdeniz Karadeniz hala Rusya'da gol atıyor...Şaka bir yana, Adam resmen Rubin Kazan'ın yaşayan efsanesi oldu.
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