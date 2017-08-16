Sofiane Feghouli Galatasaray'da

“Açıkçası uzun zamandır Galatasaray’a imza atmak için bekliyordum ama şartlar bazen böyle olabiliyor. Böylesine büyük bir taraftarı olan camiaya katıldığım için çok mutluyum. Bugün de ilk defa Türk Telekom Stadyumu’na geldim; çok güzel bir stat, seyirci de muhteşem... Sabırsızlıkla takım arkadaşlarımla tanışıp idmanlara başlamak ve bu sahada çıkıp oynamak istiyorum.”
“Buraya şampiyon olmak için geldim; şampiyonluk istiyorum. İyi çalışmam lazım. 5 yıllık bir kontrat imzaladım; Galatasaray tarihine geçmek için uzun bir kontrat... Umarım her şey istediğim gibi olur.”
Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Sofiane Feghouli, 26 Aralık 1989'da Paris'in kuzeybatısında yer alan Levallois-Perret'de dünyaya geldi. Cezayir asıllı futbolcu kariyerine Fransa'nın en köklü kulüplerden olan Red Star FC'de 1998'de başladı. 2003'te Paris FC'te geçen Feghouli burada 1 sene kaldıktan Grenoble'e geçti. PSG tarafından 16 yaşında denenen orta saha oyuncusu ilk profesyonel sözleşmesini 31 Mayıs 2007'de 18 yaşında imzaladı.
Grenoble ile henüz 16 yaşındayken ve amatör sözleşme ile 2 maça çıkan Feghouli, profesyonel sözleşmesinin ardından 2007-2008 sezonunda 8 numaralı forma ile as kadro içinde önemli bir role sahip oldu. Takımıyla 27 maça çıkan Feghouli, Grenoble'in Ligue 1'e çıkmasını sağladı. Bir sonraki sezon sakatlığı nedeniyle çok maça çıkamayan Cezayir asıllı oyuncu 2010 Mayıs ayında Valencia'ya transfer oldu.
İlk sezonunun devre arasında Almeria'ya kiralık olarak giden Feghouli kendisinden beklenen patlamayı 2011-2012 sezonunda yaptı. 49 maça çıkan Cezayirli oyuncu, 6 kez rakip fileleri havalandırdı. Valencia'da 5.5 sene kalan Sofiane Feghouli 202 maça çıkarken 29 gol attı. 2012'deki üstün performansıyla ülkesinde yılın futbolcu seçildi.
1 Temmuz 2016'da Valencia ile sözleşmesinin bitmesinin ardından Premier League ekiplerinden West Ham United'a transfer oldu. Premier League'de 21 maça çıkan Feghouli sezonu 3 gol ve 3 asist ile tamamladı. Sezonu 28 resmi maç ile tamamlayan Feghouli milli takım olarak Cezayir'i tercih etti. Alt yaş gruplarında Fransa Milli Takım formasını giyse de 2011'de tercihini Cezayir olarak açıkladı. Ülkesi forması ile 44 maça çıkan Feghouli 11 kez rakip fileleri havalandırdı.
Galatasaray Resmi İnternet Sitesinden alınmıştır.
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