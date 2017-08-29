29 Ağustos 2017 Salı

Messi Baba Oğul Zidane'lara karşı...



Messi , Zidane'ın oğlu ile maçta mücadele ederken...Bırak Zidane'ı bizi Messi bile yaşlanmaya başladı...İki ayrı kuşakla mücadele etmiş olması ortaya bu fotoğrafları çıkardı.
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