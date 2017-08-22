22 Ağustos 2017 Salı

Neymar Şov Başladı


 Neymar, PSG kariyerine çok iyi başladı.
2 maç 3 gol 3 asist


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