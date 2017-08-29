29 Ağustos 2017 Salı

Bu Hangi Seviye Dostlar ? Gomis & Drogba


Artık belli oldu bence...Gomis en az Drogba kadar iz bırakacak Galatasaray tarihinde...
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