29 Ağustos 2017 Salı

Bu Sözler Kavga Çıkarır


Real Madrid-Valencia...2-2 biten maç sonrası;
Muhabir: Maçta dünyanın en iyi oyuncusu yoktu.Ne düşünüyorsun? Kondogbia: Messi'nin Real'de oynadığını bilmiyordum.
Ortayı Yapan zaman:
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