26 Ağustos 2017 Cumartesi

Boğazda Tekne Turu Keyfi


Saha dışında bu tarz aktiviteler takım olma duygusunu güçlendirir...Keyifli bir ortam olmuş


Ortayı Yapan zaman:
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