18 Temmuz 2017 Salı

Totti & Buffon


Buffon: "Totti bana karşı çok gol attı. Bazıları o kadar güzeldi ki, kurtarsaydım bir sanat eserini mahvetmiş olurdum
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