6 Temmuz 2017 Perşembe

Arjantin 1998


Simeone, Batistuta, Ortega, Zanetti ve Verón...Ortega'nın yeni Maradona olduğu yıllar diyelim...
Ortayı Yapan zaman:
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