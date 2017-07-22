22 Temmuz 2017 Cumartesi

Barcelona'nın Serbest Kalma Bedelleri... Messi/Arda

İki futbolcu da 1987 doğumlu...Arda 110 ise Messi'nin 750 falan olması gerek..Bu yabancı hayranlığı falan değil ikisinin de oynadığı futbol ortada.
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