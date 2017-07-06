6 Temmuz 2017 Perşembe

Drogba & Maicon


Geçmiş yıllardan bir anı...Galatasaray-Porto hazırlık maçından bir fotoğraf...
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