Bir Futbolcudan Daha Fazlası Wesley Sneijder

Sneijder bu ülkeye gelmiş en kariyerli ve en iyi futbolculardan biri tartışmasız...Bir gün Twitter'da ''Sneijder'in 28 yaşında Türkiye'ye gelmiş olması çok acayip '' yazmıştım.Ama çoğu yıldız futbolcu gibi yönetilmesi zor biri...Şu anda Galatasaray'ın başında Dursun Özbek gibi başkan ve Tudor gibi teknik adam olunca bu sürecin yönetilememesi çok normal.
Dursun Özbek benim hayatımda gördüğüm en kötü Galatasaray başkanı..Hem saha içi sportif anlamda (Teknik adam seçimi,transferler vb ) hem de saha dışı yönetim ile...Tudor ise futbolculuk kariyerine saygı duyulsa da teknik adam olarak bir kariyer ya da başarıdan söz etmek için çok erken.Bu iki kişinin Sneijder konusunu bu hale getirmesi çok normal yani.
Sneijder benim ve taraftarın çoğu için çok özel bir futbolcu...2 günde biten karlı juventus maçındaki golü için bile gözümde neredeyse kredisi sonsuz...FB maçında Volkan'ı bir sağa bir sola yatıran efsane golleri tatlının üstüne kaymak olur bizim için.Ancak Sneijder ne Hagi ne de FB'li alex gibi ligi domine eden bir efsane olmadı bana göre...Tamam unutulmaz golleri var ama GS kariyerinde oynadığı 175 maç içinde ''Wesley Sneijder be kardeşim'' dedirten maç sayısı 15'i geçmez bana sorarsanız.Özel bir futbolcu ve GS tarihinde unutulmaz yerini aldı bu kuşkusuz...Ancak Hagi ile Metin Oktay ile mukayese biraz abartılı oluyor bence.
Ajax-Real Madrid-İnter sonrası Galatasaray müthiş bir kariyer özeti onun açısından.
Sneijder zeki bir insan ve geçen sezon sonrası Tudor ile yönetimin devam kararı çıkınca takımda yeri olmadığını anlayacak kadar da tecrübeli. Üstüne gelen Belhanda transferi ile yönetim kendine kulüp bul dedi...İstediği teklifi Avrupa'da bulamayınca yönetimle görüşmek için Türkiye'ye geldi.
2018 Rusya Dünya kupası nedeni ile ABD-Çin-Katar tipi bir maceraya gitmek istememesi çok normal ve Avrupa'da şu anda 5 milyon Euro verecek kulüp yok gibi duruyor ( Ülkemiz yabancı futbolcular için vergi cenneti malum...Avrupa'da vergi hariç 5 kazanması için 8-10 milyon yıllık ücret alması gerek ki o da şu an imkansız)
Tudor teknik adam olarak Sneijder ile çalışmak istemeyebilir bunu analarım ama Tudor daha o yetkinliği kazanmış bir teknik adam değil...Lucescu-Terim-Güneş vb istemez hadi neyse de Tudor'un büyük ya da küçük bir takım ile kupa,şampiyonluk vb bir başarısı yok iken bana anlamsız geliyor bu seviyede bir kararda etkili olması...Yönetim görev süresi dolana kadar uzatmaları oynuyor ama Tudor 5 maç kötü gitsin direkt ipi çekilir...Bu nedenle Sneijder konusunda elbette kararı taraftar vermeyecek ama Özbek ve Tudor'un vermesi de içimize sinmiyor işte...
Bu süreçte açıkcası Tudor'un geri dönüşü olmayan net kararı nedeni ile Sneijder oynamadan bir sezon bu parayı alır diye düşünmeye başlamıştım...Bonservisini alıp 4,5 net ücretinin tamamından vazgeçeceğini tahmin etmiyordum.
Taraftar ve camianın gözünde kredisi olmayan yönetim ve Tudor bu ayrılık sonrası Belhanda'nın sırtına gereksiz bir Sneijder meselesi yükledi..
33 yaşında bugün Galatasaray'a gelse yer yerinden oynatacak Sneijder, şu an bile BJK ve FB nin ağzının suyunu akıtırken son senesinde takıma liderlik et demek yerine kapıya koymak ne kadar doğru göreceğiz...Sneijder son iki senede büyük maçlarda büyük fark yaratmasa bile ligimizin vasatlığı nedeni ile her zaman özel bir futbolcu kuşkusuz.Yönetim olarak kifayetsizliği,çapsızlığı,pespayeliği,iş bilmezliği,rezilliği,beceriksizliği,acizliği,defalarca kez kanıtlamış Dursun Özbek ve yönetiminin bu kalibrede bir futbolcu ile yolları bu şekilde ayırmasını kabul edemiyorum..Sneijder ile yollar resmen ayrılmamışken Belhanda'ya 10 numaralı formanın verilmesi kararı ayrı bir skandal.Üstelik dünya futbolunda bonservis piyasası bu kadar çıldırmışken kadrodaki en iyi futbolcudan az da olsa 3-4 milyon Euro bonservis geliri elde edememek işin başka bir zararı bana göre.
Menajeri ile birlikte sosyal medyayı da kullanarak tabii ki yönetimin çapsızlığını da bildiği için ayrılık sürecinde kazanan Galatasaray değil Sneijder oldu. Yolu açık olsun.Hagi ile kıyaslamam desem de Hagi'den sonra 10 numara'nın hakkını veren ilk ve tek futbolcuydu Sneijder.
Yıllık ücretinin tamamını bırakması ve Türkiye'de başka takımda oynamayacağını net olarak açıklaması ile taraftarın gönlünü yine kazandı.
Sneijder açısından bakarsak bonservisi elinde olduğu için imza parası adı altında alacağı ücretle beraber burada kazandığı ücreti ya da çok yakınını alacağı kulüp bulur diye düşünüyorum.
Artısı ve eksisi ile bu ülkeden ve Galatasaray'dan Sneijder geçti...Güzel anıları,golleri unutmayacağız elbette...Taraftarlık renklere sevdalı olmak sonuçta...Bir süre sonra ne Dursun Özbek olacak ne de İgor Tudor...Ama Sneijder hep taraftarın gönlünde olacak bunu bilmek yetiyor bana...
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