31 Temmuz 2017 Pazartesi

Hayat Neden Olmasın? Jose Mourinho


Jose Mourinho: "Benim Galatasaray'a gitmem, Fellaini'nin Galatasaray'a gitmesinden daha kolay. Fellaini benim için çok önemli, ayrılmayacak"
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