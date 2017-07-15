15 Temmuz 2017 Cumartesi

Hakan # 10 Milan


Milan yeni sahibinin finansman gücü ile güçlü bir kadro oluşturuyor. Yeniden eski günlerine dönecek mi bakalım?
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