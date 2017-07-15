15 Temmuz 2017 Cumartesi

Seni Unutmayacağız WS


Sneijder: "İstanbul'da harika yıllar geçirdim. Bu kulübü, şehri ve taraftarları gerçekten çok seviyorum. Her şey için teşekkürler."
Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
Etiketler:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 