Mariano Ferreira Galatasaray'da

Galatasaray’ın 3 yıllık sözleşme imzaladığı Mariano 23 Haziran 1986’da Sao Joao, Brezilya’da dünyaya geldi. Sao Paulo takımlarından Guarani altyapısında futbola başlayan Mariano, 2004’te aynı takımla profesyonel olarak ilk maçına çıktı. 2009’a kadar farklı takımlarda oynayan Brezilyalı sağ bek, Fluminense ile istediği çıkışı yakaladı.
İlk senesinde 25 maçta forma giyen Mariano sezonu iki golle tamamlarken 2010’da hepsi ilk 11 olmak üzere ligde 34 maça çıkan Mariano sezonun en iyi sağ beki seçilirken 3 kez de fileleri havalandırdı. Hemen bir sonraki sene de istikrarını sürdüren 1986 doğumlu oyuncu ligde sadece iki maç kaçırırken 45 mücadelede hepsi ilk 11 olarak forma giydi.
Bu istikrarlı oyunuyla Avrupa takımlarının dikkatini çeken Mariano 29 Aralık 2011’de Bordeaux ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. 2011-12 sezonun ikinci yarısını Fransa’da geçiren Brezilyalı sağ bek takımının ligde oynadığı tüm maçlarda sahadaki yerini aldı. Fransa’da ilk tam sezonu olan 2012-2013’te Fransa Kupası’nın kazanan Mariano 46 resmi maçta takımının formasını giydi. 2013-2014’te ligde maç kaçırmayan Mariano 2015 yazında Sevilla’ya transfer oldu. Brezilyalı oyuncu Fransa serüvenini 142 maç ve 4 golle tamamladı.
Sevilla ile ilk senesinde UEFA Avrupa Ligi’ni kazanan Mariano, iki sezon kaldığı İspanya’da 81 maça çıkıp bir de gol kaydetti. 2016 UEFA Avrupa Ligi’nde sezonun en iyi kadrosuna da seçilen Mariano’ya sarı-kırmızı forma altında nice başarılar dileriz.
Galatasaray'dan teklifi duyduğumda hiç düşünmedim. Hemen kabul ettim. Galatasaray Türkiye'de şampiyonluğa oynayan ve Avrupa'da ismini duyuran bir takım. Diğer taraftan Taffarel ile takım, camia ve İstanbul hakkında bilgi aldım. Olumlu şeyler söyledi. 'Mert de sana yardımcı olacaktır' dedi."
"Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde liginin yarısına gelmiş hazır bir takımla oynadı. Ama bir maçımız daha var. Kendi stadımız ve taraftarımızın önünde oynayacağız. Bu avantajla turu geçeceğimizi düşünüyorum."
"Galatasaray, Brezilyalı oyuncuları seven bir takım. Buraya gelmemdeki artılardan biri buydu. Taraftar emin olsun ki sahada yüzde 200'ünü veren, sahada mücadele eden, son dakikaya kadar mücadele eden, yılmayan bir oyuncu görecekler."
"Ofansif yönü güçlü bir sağ bek olmayı daha çok seviyorum. Diğer taraftan Avrupa'da defans anlamında da çok şey öğrendim. Defansif görevlerini yaparken ofansif bir sağ bek göreceksiniz."
Galatasaray Spor Kulübü resmi internet sitesinden alınmıştır.
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