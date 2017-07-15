15 Temmuz 2017 Cumartesi

Yolun Açık Olsun Semih


Son yıllarda takım ne kadar kötü ise Semih'te o kadar kötüydü...Kulübüne para kazandırarak gitti.Hakkımız varsa helal olsun.
Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
Etiketler: , ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 