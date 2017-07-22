22 Temmuz 2017 Cumartesi

Chelsea 2017/2018 Kadrosu


Ateş etmek deyimi nedir görselle açıklamışlar...Bakayoko ve Kante'yi üç gün aç bırak, rakip orta saha futbolcularını çiğ çiğ yer...
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