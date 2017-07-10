15 Temmuz 2017 Cumartesi

10'dan Kalan


İnsanlar tribüne sadece maç izlemek için gitmez. Sevdiği, futbolcuyu görmek için de gider. Yöneticilerin artık bunu anlaması lazım..
Ortayı Yapan zaman:
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