31 Temmuz 2017 Pazartesi

De Rossi'den Cengiz'e


Daniele De Rossi: "Cengiz Ünder'i tanımıyordum, ama idmanda gördüklerimden sonra, niye böyle bir yatırım yaptığımızı daha iyi anladım"
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