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İYİ ORTA GOL OLUR
Kanattan Sıfıra İnip Ortayı Keserim...
31 Temmuz 2017 Pazartesi
De Rossi'den Cengiz'e
Daniele De Rossi: "Cengiz Ünder'i tanımıyordum, ama idmanda gördüklerimden sonra, niye böyle bir yatırım yaptığımızı daha iyi anladım"
Ortayı Yapan
FIRAT
zaman:
Pazartesi, Temmuz 31, 2017
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