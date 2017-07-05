29 Temmuz 2017 Cumartesi

5 Yıl Önce Mbappe


Mbappe 5 yıl önce Real Madrid tesislerinde alt yapıya davet almıştı...Olmadı evine döndü...Şimdi 200 milyon Euro
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