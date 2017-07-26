26 Temmuz 2017 Çarşamba

Cengiz Ünder Roma'da


Eusebio Di Francesco: "Cengiz oyunda ölümcül vuruşlara sahip bir oyuncu. Sadece sahadaki adımlarını geliştirmesi gerekiyor. Bu normal ama""Cengiz, muhteşem bir oyuncu. Büyük potansiyeli olduğu için onu seçtik. Gelişimini sürdürecek."



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