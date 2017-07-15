15 Temmuz 2017 Cumartesi

Podolski Ve Arda Japonya'da


Galatasaraylı eski iki futbolcunun yolu Japonya'da kesişmiş.
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