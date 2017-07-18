18 Temmuz 2017 Salı

Cengiz & Totti


Roma forması giyecek olan Cengiz, Roma efsanesi Totti ile beraber...Aktif futbolu bırakan Totti artık Roma'nın teknik ekibinde kariyerine devam edecek.
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