19 Temmuz 2017 Çarşamba

Yarına İçin Beklentim


 Çok şey istemiyorum...Armanın hakkını verin yeter.


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