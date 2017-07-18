18 Temmuz 2017 Salı

Podolski'nin Japonya Günleri


Türklerin çayından Japonların suşisine yatay geçiş yaptı Podolski...Gittiği ülkenin kültürüne uyum sağlama açısından çok başarılı bir kişilik.
Ortayı Yapan zaman:
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