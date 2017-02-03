3 Şubat 2017 Cuma

WS#10


Wesley Sneijder, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig oyuncuları arasında 2 farklı maçta 3 asist yapan tek oyuncu.
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